Иммунолог Маркова заявила, что недолеченная простуда иногда перерастает в гайморит | 360°

Здоровье 31 октября 2022, 12:59 Иммунолог Маркова заявила, что недолеченная простуда иногда перерастает в гайморит

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Врач-иммунолог Светлана Маркова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, какими последствиями для человека может обернуться недолеченная простуда.

По словам медика, она может перерасти в гайморит и даже бронхит, если пациент долгое время игнорирует насморк и кашель.

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«Когда мы простудились — организм и так ослаблен, а тут еще и наше поведение — игнорирование насморка и кашля. Это серьезные симптомы, не стоит их игнорировать по принципу „само пройдет“», — добавила Маркова.

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Она подчеркнула, что особенно внимательными к своему здоровью должны быть пожилые люди, диабетики и те, кто курит.