Здоровье 04 апреля 2023, 19:34 Иммунолог Манило рассказала, с чем связано обострение заболеваний весной Иммунолог Манило заявила, что обострение заболеваний весной связано с нехваткой витаминов

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Весной некоторые люди сталкиваются с обострением хронических заболеваний. Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Елена Манило рассказала, с чем связано ухудшение самочувствия. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам специалиста, весной многие люди сталкиваются с дефицитом витаминов и минералов. Также на состоянии сказывается частая смена погоды и перепады атмосферного давления. Подобное состояние ухудшает работу сосудов.

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Ухудшение состояния может быть связано с психологическими проблемами. Человек начинает переживать из-за накопленных за зиму килограммов, что увеличивает выработку гормона стресса кортизола, написал сайт kp.ru.