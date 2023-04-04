04 апреля 2023, 19:34
Иммунолог Манило рассказала, с чем связано обострение заболеваний весной
Иммунолог Манило заявила, что обострение заболеваний весной связано с нехваткой витаминов
Весной некоторые люди сталкиваются с обострением хронических заболеваний. Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Елена Манило рассказала, с чем связано ухудшение самочувствия. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам специалиста, весной многие люди сталкиваются с дефицитом витаминов и минералов. Также на состоянии сказывается частая смена погоды и перепады атмосферного давления. Подобное состояние ухудшает работу сосудов.
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Ухудшение состояния может быть связано с психологическими проблемами. Человек начинает переживать из-за накопленных за зиму килограммов, что увеличивает выработку гормона стресса кортизола, написал сайт kp.ru.
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