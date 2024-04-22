Здоровье 22 апреля 2024, 15:09 Иммунолог Махова предупредила о перекрестной аллергии на березу и черешню

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Поллиноз, или реакция на пыльцу растений, сопровождается насморком и головными болями. Пациентам с ним стоит обращать особое внимание на свой рацион, сообщила аллерголог и иммунолог Мария Махова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

По ее словам, иммунная система может перепутать белки некоторых растений с теми, что содержатся в пыльце березы. В результате возникнет перекрестная аллергия.

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Ее способны спровоцировать вишня, черешня, персики, абрикосы и орехи, пояснила врач. При соответствующем диагнозе их употребление порой вызывает симптомы, схожие с аллергией.