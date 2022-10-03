Иммунолог Логина рассказала, как справиться с осенней аллергией | 360°

Здоровье 03 октября 2022, 10:59 Поделиться Telegram

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Viber Иммунолог Логина рассказала, как справиться с осенней аллергией Иммунолог Логина: в период обострения аллергии стоит обратиться к врачу freepik

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С наступлением осени у некоторых людей могут проявляться признаки аллергии на плесневые грибы, а также мокрую листву и деревья. О том, как решить эту проблему, рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина, передала «Вечерняя Москва».

В первую очередь специалист порекомендовала в период обострения заболевания обратиться к врачу, поскольку аллергию можно спутать с вирусными инфекциями.

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«В отличие от вирусных инфекций, как правило, это обострение носит затяжной характер. Однако оно не сопровождается повышенной температурой, симптомами интоксикации в виде резкой слабости и боли в суставах. Это больше свойственно респираторным вирусным инфекциям», — сообщила медик.

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Логина добавила, что в современной медицине существует метод, позволяющий вылечить все виды аллергических заболеваний, кроме лекарственной аллергии.

«Аутолимфоцитотерапия успешно используется при лечении как для аллергенов на домашних животных, так и на плесень. Суть метода заключается в том, что вместо маленьких доз аллергенов, которые назначают сейчас в виде лечебных препаратов, применяются собственные лимфоциты, выделяющиеся из небольшого количества крови страдающего аллергией. А затем они вводятся подкожно», — добавила врач.

По ее словам, такая методика дает стойкий эффект при лечении даже самых сложных аллергических заболеваний.

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