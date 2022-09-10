Иммунолог Логина посоветовала не переживать из-за смены погоды | 360°

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Иммунолог Логина посоветовала не переживать из-за смены погоды

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Многие люди начинают плохо себя чувствовать из-за смены погоды. Однако иммунолог Надежда Логина посоветовала не переживать из-за наступления осени. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, смена погоды происходит каждый год. Поэтому надо заранее начинать подготовку к ней. Врач посоветовала уменьшить эмоциональные нагрузки. При этом Логина заявила, что изменения не несут вреда для здоровья.

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«Это обычная ситуация, ничем опасным организму она не угрожает. Это просто запланированное природой естественное явление. Поэтому это не требует никаких медицинских мероприятий», — рассказала иммунолог.

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