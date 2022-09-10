Иммунолог Логина посоветовала не переживать из-за смены погоды | 360°

Здоровье 10 сентября 2022, 00:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Иммунолог Логина посоветовала не переживать из-за смены погоды

Читать 360tv в

Многие люди начинают плохо себя чувствовать из-за смены погоды. Однако иммунолог Надежда Логина посоветовала не переживать из-за наступления осени. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, смена погоды происходит каждый год. Поэтому надо заранее начинать подготовку к ней. Врач посоветовала уменьшить эмоциональные нагрузки. При этом Логина заявила, что изменения не несут вреда для здоровья.

Реклама

«Это обычная ситуация, ничем опасным организму она не угрожает. Это просто запланированное природой естественное явление. Поэтому это не требует никаких медицинских мероприятий», — рассказала иммунолог.

Реклама

0 0 0 0 0 0