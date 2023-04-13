Здоровье 13 апреля 2023, 12:49 Иммунолог Логина: опасным осложнением поллиноза может стать перекрестная пищевая аллергия

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С наступлением весны и цветением растений у некоторых людей обостряются аллергические реакции. Об опасном осложнении такого поллиноза рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, если вовремя не вылечить поллиноз, то возрастают риски возникновения осложнения в виде перекрестной аллергии на пищевые продукты.

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При таком недуге организм начинает реагировать на другие вещества, которые схожи по своему строению на аллерген. Так, если у человека аллергия на пыльцу орешника или березы, то в этом случае такая же реакция может проявиться при употреблении фруктов, в которых есть косточка.