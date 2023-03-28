Здоровье 28 марта 2023, 13:40 Иммунолог Логина объяснила, почему аллергию обязательно нужно лечить

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Многие люди с различными аллергическими реакциями предпочитают купировать неприятные симптомы с помощью гистаминных препаратов. О том, почему аллергию нужно лечить в обязательном порядке, рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, игнорирование заболевания может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода. Если не заниматься лечением аллергии, то она в большинстве случаев начнет прогрессировать.

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Врач отметила, что недуг может грозить появлением сезонной бронхиальной астмы и отеков дыхательных путей.