28 марта 2023, 13:40
Иммунолог Логина объяснила, почему аллергию обязательно нужно лечить
Многие люди с различными аллергическими реакциями предпочитают купировать неприятные симптомы с помощью гистаминных препаратов. О том, почему аллергию нужно лечить в обязательном порядке, рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, игнорирование заболевания может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода. Если не заниматься лечением аллергии, то она в большинстве случаев начнет прогрессировать.
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Врач отметила, что недуг может грозить появлением сезонной бронхиальной астмы и отеков дыхательных путей.
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