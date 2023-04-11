11 апреля 2023, 12:10
Иммунолог Логина: избавиться от аллергии можно благодаря аллерголаксинам
С наступлением весны и цветением растений у многих людей обостряются аллергические реакции. О том, как избавиться от неприятного недуга, рассказала Пятому каналу врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
По словам специалиста, одним из способов лечения аллергии является вакцинация при помощи аллерголаксинов. Такой метод заключается в подкожном введении минимальных доз пыльцы растений для выработки иммунитета.
Реклама
Как сообщили «Дни.ру», при игнорировании заболевания аллергия может дать серьезные осложнения на организм и перерасти в бронхиальную астму.
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама