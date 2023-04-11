Здоровье 11 апреля 2023, 12:10 Иммунолог Логина: избавиться от аллергии можно благодаря аллерголаксинам

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С наступлением весны и цветением растений у многих людей обостряются аллергические реакции. О том, как избавиться от неприятного недуга, рассказала Пятому каналу врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

По словам специалиста, одним из способов лечения аллергии является вакцинация при помощи аллерголаксинов. Такой метод заключается в подкожном введении минимальных доз пыльцы растений для выработки иммунитета.

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Как сообщили «Дни.ру», при игнорировании заболевания аллергия может дать серьезные осложнения на организм и перерасти в бронхиальную астму.