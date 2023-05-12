12 мая 2023, 10:30
Иммунолог Логина: аутолимфоцитотерапия поможет вылечить сезонную аллергию на пыльцу растений
Сезонная аллергия на пыльцу деревьев и растений проявляется зудом, першением в горле и отеком слизистых. О способах избавления от недуга рассказала аллерголог, иммунолог Надежда Логина в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, аутолимфоцитотерапия является наиболее современным методом лечения. Из крови человека выделяются иммунные клетки, которые вводятся подкожно в качестве аллерговакцин.
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Врач отметила, что такой способ избавления от сезонной аллергии абсолютно безопасен, курс аутолимфоцитотерапии состоит из восьми процедур.
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