Здоровье 12 мая 2023, 10:30 Иммунолог Логина: аутолимфоцитотерапия поможет вылечить сезонную аллергию на пыльцу растений

Читать 360tv в

Сезонная аллергия на пыльцу деревьев и растений проявляется зудом, першением в горле и отеком слизистых. О способах избавления от недуга рассказала аллерголог, иммунолог Надежда Логина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, аутолимфоцитотерапия является наиболее современным методом лечения. Из крови человека выделяются иммунные клетки, которые вводятся подкожно в качестве аллерговакцин.

Реклама

Врач отметила, что такой способ избавления от сезонной аллергии абсолютно безопасен, курс аутолимфоцитотерапии состоит из восьми процедур.