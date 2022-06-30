Иммунолог Латышева рассказала, что крапивница может привести к смерти

Крапивница является опасным заболеванием. Оно даже способно привести к летальному исходу. Таким мнением поделилась врач-аллерголог Елена Латышева. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснила, что чаще всего крапивница кажется безобидным косметологическим дефектом. Однако если причины ее возникновения пищевые или лекарственные, закончиться такое заболевание может смертью, передал «ПолитЭксперт».

«Правда, есть и другой вид крапивницы, такой как пищевая и лекарственная. В этом случае данный недуг способен угрожать непосредственно жизни больного», — пояснила медик.