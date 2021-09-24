Иммунолог Крючков раскрыл опасность одновременного протекания ОРВИ и COVID-19

Наложение острого респираторного вирусного заболевания на коронавирусную инфекцию опасно для людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин. Об этом в беседе с Ura.ru заявил врач иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он пояснил, что возникшие в организме человека со слабым иммунитетом начнут утяжелять друг друга. Все это может перерасти в хроническое заболевание. В случае, заражения двумя вирусами беременной женщины негативные эффекты могут быть непредсказуемы.

Врач отметил, что в прошлом году количество случаев гриппа и ОРВИ Было очень низким, а значит за год иммунная система отвыкла от этих возбудителей.

«Сейчас будет что-то среднее между прошлым сезоном и обычными доковидными временами. Раз люди меньше сталкивались с обычными ОРВИ значит, теперь они могут быть более подвержены», — не исключил иммунолог Крючков.

Он напомнил, что сформированный к ОРВИ иммунитет носит кратковременный характер. Кроме того, в прошлом сезоне снизился объем противоэпидемических мероприятий, грубо говоря, ставили меньше прививок от гриппа в связи с пандемией. Все это может привести к повышенному распространению ОРВИ, которое наложится на коронавирус.

Успокоил россиян профессор кафедры биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он пояснил, что болезнь при совмещении двух инфекций действительно будет протекать тяжелее. Но само смешение двух возбудителей очень маловероятно.

«Заболевший ОРВИ сидит дома, не контактирует с потенциальными носителями COVID-19, у него вырабатывается интерферон — все это делает заболевание второй инфекцией редким событием», — пояснил профессор. При этом он добавил, что если себя не беречь и начать выходить в люди, то подцепить коронавирус ослабленным иммунитетом будет просто. В результате течение болезни станет очень тяжелым.