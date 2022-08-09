Иммунолог Крючков заявил, что во время рукопожатий и объятий можно заразиться инфекцией

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что при рукопожатиях и объятиях можно заразиться опасной инфекцией. Об этом он сообщил Ura.ru.

На руках человек может переносить как гельминт, так и кишечные инфекции.

«Существует множество инфекций, которые можно с рук перенести на лицо. То есть это и гельминт, и кишечные инфекции. Но с рукопожатием риски действительно малы, в отличие от ситуаций с поврежденной кожей. Например, та же обезьянья оспа. На руках может быть яд, который передается рукопожатием, и человек умрет в течение неограниченного времени», — сказал медик.

При объятиях, по словам врача, можно заразиться респираторными заболеваниями за счет воздушно-капельного пути. Однако вероятность такого заражения не очень высока.