Здоровье 22 ноября 2023, 11:53 Иммунолог Крючков связал затяжную форму простуды в России с сочетанием разных инфекций

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Россияне стали чаще жаловаться на странную простуду, которая длится несколько месяцев. Она объясняется сочетанием разных инфекций, сообщил иммунолог Николай Крючков в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, когда основной вирус излечивается, на его место нередко приходят вторичные бактериальные инфекции. Так, в сезон простуд люди часто заражаются одновременно двумя-тремя инфекциями, из-за чего болезнь протекает длительное время.

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Иммунолог отметил, что затяжное недомогание также может быть проявлением постковидного синдрома, сообщил сайтaif.ru.