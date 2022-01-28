Иммунолог Крючков рассказал о постковидном синдроме «омикрона»

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как штамм «омикрон» может отразиться на здоровье тех, кто его перенес. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что у пациентов могут появиться респираторные и сердечно-сосудистые заболевания. Также не исключены проблемы неврологического характера.

«Ухудшится сон, появится туман в голове, усилятся головные боли, вегетативные расстройства, повысится тревожность, переходящая в клиническую депрессию», — рассказал он.