Здоровье 13 марта 2023, 17:05 Иммунолог Крючков рассказал, как восстановить пропавший голос

Читать 360tv в

Частым спутником простудных заболеванияй и ОРВИ становится ларингит, при котором у заболевшего пропадает голос. О том, как его восстановить, рассказал врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, при инфекциях, затрагивающих голосовые связки, необходимо носить шарф и употреблять много жидкости. Также человеку следует молчать, чтобы не травмировать связки.

Реклама

Для восстановления голоса врач посоветовал делать ингаляции с физраствором.

Реклама