13 марта 2023, 17:05
Иммунолог Крючков рассказал, как восстановить пропавший голос
Частым спутником простудных заболеванияй и ОРВИ становится ларингит, при котором у заболевшего пропадает голос. О том, как его восстановить, рассказал врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба в беседе с «Абзацем».
По словам специалиста, при инфекциях, затрагивающих голосовые связки, необходимо носить шарф и употреблять много жидкости. Также человеку следует молчать, чтобы не травмировать связки.
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Для восстановления голоса врач посоветовал делать ингаляции с физраствором.
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