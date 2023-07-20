Здоровье 20 июля 2023, 12:36 Иммунолог Крючков рассказал, что боррелиоз после укуса клеща проявляется слабостью и температурой

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Если после укуса клеща человек заметил слабость или повышение температуры, то это повод немедленно обратиться к врачу. Об этом «Ридусу» рассказал иммунолог Никита Крючков.

По его словам, крайне важно поймать начало болезни. Тогда еще можно ее остановить в зачатке. Потому что, если боррелиоз переходит в хроническую стадию, то возможны осложнения. В частности, поражения суставов и симптомы, свойственные аутоиммунным нарушениям.

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Как добавил сайт KP.RU, если человек обнаружил на себе клеща, нужно обязательно сдать его на анализ. А после посещения парков или лесов нужно обязательно осматривать себя и детей. Особенно внимательно — кожу головы, потому что клещи нередко прячутся в волосах.

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