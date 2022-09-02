Здоровье 02 сентября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Иммунолог Крючков предупредил об опасности обострения сердечных заболеваний осенью

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Осенью могут обостряться различные хронические заболевания, особенно это касается сердечных патологий. Об этом в разговоре с "Москвой 24" рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Люди, страдающие сердечными патологиями, осенью могут столкнуться с приступами гипертонии и болями в сердце при стенокардии.

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Кроме того, осенью обостряются заболевания легких, написало ИА Nation News.

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«Некоторые психические заболевания имеют сезонный тренд и обостряются в осенний и весенний периоды. Та же шизофрения», - добавил Крючков.

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