Все новости

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Реклама

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Здоровье

02 сентября 2022, 13:03

Иммунолог Крючков предупредил об опасности обострения сердечных заболеваний осенью

Читать 360tv в

Осенью могут обостряться различные хронические заболевания, особенно это касается сердечных патологий. Об этом в разговоре с "Москвой 24" рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Люди, страдающие сердечными патологиями, осенью могут столкнуться с приступами гипертонии и болями в сердце при стенокардии.

Реклама

Кроме того, осенью обостряются заболевания легких, написало ИА Nation News.

Реклама

«Некоторые психические заболевания имеют сезонный тренд и обостряются в осенний и весенний периоды. Та же шизофрения», - добавил Крючков.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама