Здоровье 08 июня 2023, 15:36 Иммунолог Крючков предупредил, что в России развивается устойчивый к антибиотикам туберкулез

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Распространение устойчивого к антибиотикам туберкулеза может быть очень опасным для России. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, на устойчивость заболевания могла повлиять пандемия коронавируса. Врач отметил также, что опасность в том, что лечение другими лекарствами при неэффективности антибиотиков может сильно ударить по остальным органам.

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«Практически всегда препараты более высоких рядов гораздо более токсичны, хуже переносятся, оставляют последствия. Там уже появляются разные проблемы, происходит влияние на нервную систему, на печень, на почки, на кроветворную ткань. А курсы длительные, многомесячные», — подчеркнул врач.

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