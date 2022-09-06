Все новости

Мир

06 сентября 2022, 20:01

Слова главы МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС оценили как техническое заявление

Эксклюзив

06 сентября 2022, 19:58

«Единственное решение». Идею сменить хиджабы на платки в школах назвали разумной

Реклама

Власть

06 сентября 2022, 19:47

Путин оценил востребованность ВЭФ как наивысшую

Подмосковье

06 сентября 2022, 19:46

Мурал с изображением девушки племени майя с татуировкой русского ученого Кнорозова появился в Балашихе

Общество

06 сентября 2022, 19:13

Раненая белая «медведица» с острова Диксон оказалась самцом

Мир

06 сентября 2022, 19:11

Эрдоган против антироссийских санкций. Президент Турции дал понять Западу, что гегемонии конец

Подмосковье

06 сентября 2022, 18:56

Детсад на улице Твардовского в Балашихе разгрузил очередь

Подмосковье

06 сентября 2022, 18:53

Детей-шахматистов позвали на международный турнир в «Крокус Сити»

Подмосковье

06 сентября 2022, 18:52

Больше 50 тысяч малых и средних предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье в 2022 году

Здоровье

06 сентября 2022, 15:04

Иммунолог Крючков предположил рекордную заболеваемость гриппом в этом году

Читать 360tv в

Иммунолог Николай Крючков заявил, что распространение гриппа в этом году в России может быть рекордным. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным ИА Nation News, предыдущие два года гриппа почти не было. Поэтому в 2022 году заболеваемость может быть огромной, считает врач.

Реклама

«Чтобы защититься от гриппа, необходимо вакцинироваться. Такая прививка дает защиту на уровне 60–65%», — заключил Крючков.

Реклама

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама