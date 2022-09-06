Здоровье 06 сентября 2022, 15:04 Поделиться Telegram

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Viber Иммунолог Крючков предположил рекордную заболеваемость гриппом в этом году

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Иммунолог Николай Крючков заявил, что распространение гриппа в этом году в России может быть рекордным. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным ИА Nation News, предыдущие два года гриппа почти не было. Поэтому в 2022 году заболеваемость может быть огромной, считает врач.

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«Чтобы защититься от гриппа, необходимо вакцинироваться. Такая прививка дает защиту на уровне 60–65%», — заключил Крючков.

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