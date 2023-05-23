23 мая 2023, 16:19
Иммунолог Крючков посоветовал россиянам хорошо прожаривать желток при приготовлении яичницы
Риск заразиться птичьим гриппом возрастает при употреблении в пищу сырых яиц. Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Абзацем» посоветовал россиянам хорошо прожаривать желток при приготовлении яичницы.
По словам специалиста, риски заражения также сохраняются при тесной работе человека с продуктами жизнедеятельности птиц и употреблении в пищу зараженного мяса.
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Иммунолог отметил, что вирус птичьего гриппа разрушается при повышении температуры до 70 градусов.
Врачи
Птичий грипп
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