Здоровье 23 мая 2023, 16:19 Иммунолог Крючков посоветовал россиянам хорошо прожаривать желток при приготовлении яичницы

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Риск заразиться птичьим гриппом возрастает при употреблении в пищу сырых яиц. Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Абзацем» посоветовал россиянам хорошо прожаривать желток при приготовлении яичницы.

По словам специалиста, риски заражения также сохраняются при тесной работе человека с продуктами жизнедеятельности птиц и употреблении в пищу зараженного мяса.

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Иммунолог отметил, что вирус птичьего гриппа разрушается при повышении температуры до 70 градусов.