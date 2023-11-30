Здоровье 30 ноября 2023, 11:02 Иммунолог Крючков: пик заболеваемости гриппом и ОРВИ придется на середину декабря

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Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков в беседе с изданием URA.RU рассказал, что пик заболеваемости простудных и вирусных заболеваний придется на середину декабря. В это время обострятся ОРВИ, грипп, коронавирус.

«Начиная с 10–15 января, опять начнется рост, который будет разгоняться. В середине или во второй половине февраля мы получим второй локальный максимум», — добавил медик.

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Он также отметил, что ситуация начнет стабилизироваться к началу марта. Темпы роста заболеваемости будут совсем невысокими. Врач также предупредил, что коронавирус продолжает мутировать и становиться более опасным.