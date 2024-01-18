Здоровье 18 января 2024, 16:19 Иммунолог Крючков: невозможность нормализовать температуру тела на протяжении 5 дней требует медицинской помощи

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Врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с RT рассказал, что за медицинской помощью надо обязательно обращаться в том случае, если человеку самостоятельно не удается нормализовать температуру тела. Особенно опасно, если она не сбивается на протяжении пяти и более дней.

Как уточнил сайт gorod55.ru, помощь медиков потребуется и в том случае, если у человека резкие боли не поддаются облегчению даже после приема обезболивающих препаратов.

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К тревожным признакам можно также отнести слабость в конечностях или изменение чувствительности.