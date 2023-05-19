Здоровье 19 мая 2023, 14:06 Иммунолог Крючков напомнил о важности соблюдения карантинных мер при птичьем гриппе

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В нескольких районах Москвы объявили карантин из-за птичьего гриппа, и крайне важно соблюдать все рекомендации, чтобы не допустить широкого распространения заболевания. Об этом «Ридусу» рассказал глава исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» и врач-иммунолог Николай Крючков.

По его словам, пока заразиться можно только от птиц. Но, если грипп поразит целые хозяйства, то возрастает риск передачи вируса от человека к человеку.

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«Если это произойдет, то это прямой путь к эпидемии и последующей пандемии гриппа. Задача этих карантинных мероприятий, как раз, значительно снизить шансы людей на заражение и, соответственно, передачи вируса от человека к человеку внутри популяции», — подчеркнул Николай Крючков.

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