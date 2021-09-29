Иммунолог: коронавирус может повлиять на зрение

Доктор медицинских наук Наталья Калинина рассказала, что после коронавируса может ухудшиться зрение. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она пояснила, что инфекция может усугубить уже имеющиеся заболевания глаз. Например, в случае глаукомы.

«У пациента может быть вирусный кератит от герпеса или от чего-нибудь», — добавила Калинина.

Иммунолог Владислав Жемчугов добавил, что зрение может ухудшиться из-за того, что коронавирус негативно влияет на сосуды. Те питают нервную систему, что и отражается на глазах. При этом после инфекции зрение скорее всего восстановится.

Также коронавирус способен провоцировать множество неприятных осложнений. В последнее время переболевшие люди начали жаловаться на новую проблему — кариес.

Президент Международной ассоциации молодых стоматологов Инна Вирабова отметила, что каждый пятый человек рассказывает о проблемах с зубами после перенесенного COVID-19. При этом, как правило, болезнь поражает зубы тех людей, которые перенесли ее в тяжелой форме.