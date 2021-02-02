Иммунолог: коронавирус и аллергию легко перепутать

Он рассказал, что кашель, боль в горле, повышенная температура — это симптомы ОРВИ. При этом аллергия может иметь точно такие же симптомы. Поэтому эти заболевания можно перепутать.

«Одно не исключает другое, инфекция как раз очень часто поражает аллергиков, и люди с бронхиальной астмой, в частности, являются группой риска по развитию более тяжелого течения COVID-19», — добавил врач.

В такой ситуации он посоветовал обращаться ко врачу. Лучше всего идти на прием к аллергологу-иммунологу. Также есть и смежные специалисты, которые помогут выявить причину плохого самочувствия.

«Это и лор-врачи, и врачи-пульмонологи, врачи-терапевты, врачи общей практики, которые, имея достаточный опыт и практику, могут заподозрить аллергическое заболевание», — рассказал Викулов.

Врач заключил, что аллергия может зависеть не только от сезона, но и обостряться при стрессе. Тем, кто находится в группе риска лучше лишний раз посетить аллерголога, уверен он.