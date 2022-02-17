Иммунолог Ярцева назвала необычный способ избежать заражения «омикроном»

Для того, чтобы избежать заражения коронавирусом, нужно следить а здоровьем слизистых. Для этого дома полезно поставить увлажнитель воздуха, рассказала Ura.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Тем, кто уже заболел, увлажнитель воздуха дома просто необходим.

«Люди иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Очень рекомендую всем больным „омикроном“ и здоровым тоже поставить увлажнители и максимально увлажнять воздух, хотя бы 25-50%, особенно ночью, когда мы спим. Таким образом, человек быстрее восстановит слизистую, быстрее выздоровеет. А для здорового человека — меньше шансов, что заболеет», — рассказала врач.