Иммунолог Ярцева рассказала, как безопасно спать с включенным кондиционером

Многие люди испытывают трудности с засыпанием в жару. В таких ситуациях можно использовать кондиционер, но нужно соблюдать определенные правила, чтобы не простудиться, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказала врач-иммунолог Ирина Ярцева.

Кондиционер не должен находиться прямо над кроватью, как и над рабочим местом. Оптимальное расположение — над входной дверью, тогда холодный воздух будет распределяться равномерно.

Кроме того, фильтры кондиционера требуется регулярно чистить от пыли и грибков, которые могут спровоцировать раздражение дыхательных путей, написало ИА НСН.