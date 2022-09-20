Иммунолог Ярцева: человеку не стоит переносить сезонные инфекции «на ногах» | 360°

Здоровье 20 сентября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Иммунолог Ярцева: человеку не стоит переносить сезонные инфекции «на ногах»

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с журналистами Ura.ru объяснила, почему опасно переносить сезонные инфекционные заболевания на ногах.

По словам медика, человека могут настичь осложнения, если он не будет соблюдать режим отдыха.

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«Иммунная система отвлекается от борьбы с вирусами на то, чтобы человек мог позволить себе рано встать, пойти на работу, проводить встречи и все остальное. Это, во-первых, растягивается во времени. Это наименьшее, что может быть опасно. В худшем случае это дает осложнения, так как организм не выдерживает и выходит из строя», — сообщила Ярцева.

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Медик отметила, что три дня отдыха дома пойдут только на пользу. У человека пропадет ощущение, что ни на что не хватает сил.

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