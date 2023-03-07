07 марта 2023, 23:00
Иммунолог Яковлева рассказала, обострение каких болезней происходит весной
Иммунолог Яковлева предупредила об обострении психических заболеваний весной
Весной обостряются психические и психосоматические патологии. Такой информацией поделилась иммунолог и терапевт Вера Яковлева. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Специалист пояснила, что подобное изменение связано с изменением погоды, которое провоцирует истощение организма. Также весной часто в организме происходит дефицит витамина D, провоцирующего проблемы с психикой.
Реклама
Также весной дают о себе знать желудочно-кишечные проблемы.
Реклама
«Многие пациенты, зная об этом, начинают профилактическое лечение еще до наступления обострений», — подчеркнула медик.
Болезни
Реклама
Реклама