Здоровье 07 марта 2023, 23:00 Иммунолог Яковлева рассказала, обострение каких болезней происходит весной Иммунолог Яковлева предупредила об обострении психических заболеваний весной

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Весной обостряются психические и психосоматические патологии. Такой информацией поделилась иммунолог и терапевт Вера Яковлева. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что подобное изменение связано с изменением погоды, которое провоцирует истощение организма. Также весной часто в организме происходит дефицит витамина D, провоцирующего проблемы с психикой.

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Также весной дают о себе знать желудочно-кишечные проблемы.

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«Многие пациенты, зная об этом, начинают профилактическое лечение еще до наступления обострений», — подчеркнула медик.