Здоровье 15 февраля 2023, 16:53 Иммунолог Ирина Ярцева объяснила, почему пониженное давление бьет по курильщикам

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Пониженное атмосферное давление больше всего влияет на курильщиков из-за их проблем с сосудами. Об этом ИА НСН рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Страдать, конечно, могут люди, у кого уже изношены сосуды — курильщики, диабетики, гипертоники, пожилые, а также люди, ведущие малоподвижный образ жизни», — сказала Ирина Ярцева.

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Также низкое давление ощущают метеочувствительные люди, которые ведут неспортивный образ жизни. Они, как правило, чувствуют сонливость, усталость и упадок сил. Но совершенно здоровый человек перепады давления не замечает. По словам врача, наш организм адаптирован к ним изначально.

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