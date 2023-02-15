15 февраля 2023, 16:53
Иммунолог Ирина Ярцева объяснила, почему пониженное давление бьет по курильщикам
Пониженное атмосферное давление больше всего влияет на курильщиков из-за их проблем с сосудами. Об этом ИА НСН рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
«Страдать, конечно, могут люди, у кого уже изношены сосуды — курильщики, диабетики, гипертоники, пожилые, а также люди, ведущие малоподвижный образ жизни», — сказала Ирина Ярцева.
Реклама
Также низкое давление ощущают метеочувствительные люди, которые ведут неспортивный образ жизни. Они, как правило, чувствуют сонливость, усталость и упадок сил. Но совершенно здоровый человек перепады давления не замечает. По словам врача, наш организм адаптирован к ним изначально.
Реклама
Врачи
Реклама
Реклама