Здоровье 19 января 2023, 12:40 Иммунолог Ирина Ярцева объяснила, чем опасен самостоятельный прием антибиотиков Иммунолог Ярцева: антибиотик мешает иммунной системе бороться

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Самостоятельный прием антибиотиков может не только вызвать резистентность, но и ухудшить течение болезни. Об этом Lenta.ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она подчеркнула, что самовольно лечиться без диагноза категорически нельзя. Тем более принимать антибиотики из-за высокой температуры. Потому что она может расти и при простуде, когда эти препараты неэффективны.

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«Антибиотик — это антибактериальный препарат. ОРВИ вызывается вирусами, то есть никакого отношения к бактериям не имеет. Да, бывают ситуации, когда тяжело протекает ОРВИ, когда пациент хроник или пожилой, у него может присоединиться бактериальная инфекция, но она вторична, и это точно не первая неделя заболевания» — рассказала Ирина Ярцева.

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Прием же антибиотиков при простуде не только не убивает вирус, но и мешает иммунной системе бороться. Препарат убивает и здоровые бактерии, нарушая баланс. Также сильно страдает желудочно-кишечный тракт, потом на восстановление микрофлоры может уйти длительное время.