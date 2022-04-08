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    08 апреля 2022, 19:36

    Иммунолог Ильина рассказала, как победить аллергию

    Полина Гребенщикова

    После устранения источника с аллергией прекрасно справляются лекарственные препараты. Об этом «Известиям» рассказала врач-иммунолог Наталья Ильина.

    Избавиться от источника аллергии возможность есть не всегда. Поэтому можно прибегнуть к помощи препаратов.

    «Второе: фармакотерапия. То есть лекарства, антигистаминные, местные (топические) стероиды. Это эффективно, но не обладает профилактикой», — сказала врач.

    Кроме того, аллергики могут прибегать к прибегнуть к аллергенно-специфической иммунотерапии, написала «Политика сегодня».