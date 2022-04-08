Иммунолог Ильина рассказала, как победить аллергию

После устранения источника с аллергией прекрасно справляются лекарственные препараты. Об этом «Известиям» рассказала врач-иммунолог Наталья Ильина.

Избавиться от источника аллергии возможность есть не всегда. Поэтому можно прибегнуть к помощи препаратов.

«Второе: фармакотерапия. То есть лекарства, антигистаминные, местные (топические) стероиды. Это эффективно, но не обладает профилактикой», — сказала врач.

Кроме того, аллергики могут прибегать к прибегнуть к аллергенно-специфической иммунотерапии, написала «Политика сегодня».