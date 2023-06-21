Здоровье 21 июня 2023, 18:17 Иммунолог Халлик: пищевая моль может вызвать аллергию

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Появление пищевой моли в кухонных шкафах может стать причиной развития аллергических реакций. Об этом рассказал аллерголог и иммунолог Астерий Халлик, сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, чаще всего люди вдыхают частицы насекомого и их продукты жизнедеятельности. Это может вызывать неприятные реакции и воспаление верхних дыхательных путей.

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Врач отметил, что такая аллергия может проявляться в виде приступов кашля и удушья.