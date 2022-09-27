Иммунолог Эстрина рассказала о пользе и вреде меда | 360°

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Иммунолог Эстрина рассказала о пользе и вреде меда

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Многие люди обожают мед. Однако эта сладость способна принести здоровью как пользу, так и вред. Таким мнением поделился врач аллерголог-иммунолог ООО «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Ирина Эстрина, сообщили «Известия».

Мед содержит в себе фруктозу, глюкозу, мальтозу, сахарозу, витамины группы В, К, С, а также полифенолы и микроэлементы. Благодаря данным веществам он способен бороться с воспалением и микробами. Однако для некоторых людей этот продукт может быть опасен.

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«Стоит иметь в виду, что мед содержит быстрые углеводы, поэтому может быть опасен для пациентов с нарушением обмена веществ, ожирением, сахарным диабетом», — рассказала Эстрина.

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