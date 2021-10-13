Иммунолог дал совет перед ревакцинацией от COVID-19

Россиянам, которые вакцинировались от коронавируса полгода назад, стоит подготовиться к ревакцинации. Для этого необходимо убедиться в том, что состояние здоровья не изменилось после первичной вакцинации, отметил генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения», — объяснил Крючков в беседе с радио Sputnik.

Для любой прививки, по словам иммунолога, подходит правило: необходимо дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, и только тогда проводить вакцинацию.

В том случае, если состояние здоровья человека за указанный отрезок времени не изменилось, то реакция на ревакцинацию, вероятнее всего, будет такой же, как и на первичную прививку.

Иммунолог заметил, что если говорить о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. Он уточнил, что если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Это не обязательно, но возможно, добавил Крючков.

При этом он уверен, что вероятность дополнительных побочных эффектов невелика.

Нужный для защиты от ковида уровень антител в организме сформируется не раньше, чем через две-три недели после ревакцинации. Поэтому, как советует иммунолог, в первое время после прививки людных мест необходимо избегать.

Повторные прививки от коронавируса можно будет делать гораздо реже при достижении постоянной иммунизации среди всех вакцинированных, рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. При этом, по его словам, пока наблюдается засилье «дельта»-штамма, ревакцинироваться нужно раз в полгода.