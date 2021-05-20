Иммунолог дал два месяца на вакцинацию, пропустившим вторую прививку от COVID-19

Россиян призвали не волноваться в случае пропуска второй прививки от коронавируса. Чтобы вывести дозу препарата, у человека достаточно времени — вплоть до двух месяцев.

Сроки озвучил в программе «Жить здорово!» врач-иммунолог Андрей Продеус. Фрагмент передачи опубликован на YouTube.

«Просто [надо] пойти и сделать вторую дозу. Самое главное не делать ее раньше, потому что организм не успеет полностью дать первичный ответ. Дальше у вас есть еще два месяца», — уточнил врач.

Пропуск прививки на «день, два, три, неделю» Продеус не стал относить к «криминальным» упущениям.

«Важно, что вторая прививка усилит ваш иммунный ответ», — пояснил он, добавив, что человек будет более защищен.

Телеведущая Елена Малышева подчеркнула, что все данные создатели вакцины получили на 21-й день. Именно поэтому и существует этот временной промежуток между введениями доз препарата.

«Совет — не отклоняться от рекомендаций. Но если уж так случилось — ничего страшного. <…> Вплоть до 60 дней», — заключила Малышева. Ранее ее обвинили в дезинформации за слова о масках.