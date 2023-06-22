Здоровье 22 июня 2023, 10:29 Иммунолог Быков объяснил, чем опасны укусы комаров Иммунолог Быков: укусы комаров могут грозить анафилактическим шоком

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Укусы комаров опасны тем, что могут вызвать сильнейшие аллергические реакции, заканчивающиеся удушьем или анафилактическим шоком. Об этом изданию «Прайм» сообщил врач-аллерголог, иммунолог Сергей Быков.

Укусы комаров представляют наибольшую опасность для детей. По словам медика, если взрослому можно дать антигистаминный препарат, то ребенка лучше показать врачу, написало utro.ru.

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«Если появилась сильная аллергическая реакция на укус комара, особенно у детей, лучше обратиться к специалисту», — отметил Быков.