Здоровье 11 апреля 2023, 18:32 Иммунолог Браун: отличить аллергию от простуды можно по повышенной температуре

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Отличить аллергический насморк от простудного можно по дополнительным симптомам, которые появляются во время заболевания ОРВИ. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Анастасия Браун в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, при аллергическом рините и его совпадении с цветением растений появляются характерный зуд и чихание. Если же насморк инфекционный, то в таком случае у человека может подняться температура тела.

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Как сообщил сайт kp.ru, точный диагноз сможет установить только профильный врач.