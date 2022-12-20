Здоровье 20 декабря 2022, 19:30 Иммунолог Болибок рассказал об опасности вспышки свиного гриппа Иммунолог Болибок: опасность вспышки свиного гриппа в том, что к ней не готов иммунитет

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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что новая вспышка свиного гриппа особенно опасна для здоровья. Причина в том, что в последние несколько лет этого вируса не было и иммунная система отвыкла от сопротивления ему, сообщил телеканал «Звезда».

«Поэтому большинство людей стали практически не иммунными к гриппу. Плюс за эти годы добавились новые маленькие граждане, которые вообще с гриппом никогда не сталкивались», — пояснил врач.

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Он отметил, что детский иммунитет характеризуется термином «наивный». Это означает, что он никогда не сталкивался с гриппом, поэтому не умеет ему сопротивляться. Болибок посоветовал вакцинироваться, чтобы избежать заражения инфекцией.

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