Иммунолог Болибок рассказал о способности коронавируса прятаться в жировых клетках

Способность коронавируса скрываться в жировых клетках делает его более опасным для полных людей. Об этом Lenta.ru рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Жировая клетка сама по себе очень инертная в плане обмена веществ. Она поглощает из крови избыточный сахар в виде глюкозы, превращает ее в жир и откладывает у себя внутри. Больше там почти ничего не происходит. Соответственно, жировая ткань — склад всяких токсинов, особенно жирорастворимых. Организму лень это все выводить, и он складирует в жировых клетках», — объяснил врач.

В жировых тканях у коронавируса почти нет возможности размножаться, поэтому он работает как бомба замедленного действия: вирус впадает в спячку, а его репликация может начаться значительно позднее.

«Пока вирус хранится внутри клетки, а он там может находиться почти неограниченное количество времени, иммунитет его не видит», — заключил Болибок.