Иммунолог Болибок рассказал, может ли вода из бассейна навредить здоровью

В летний период многие люди любят проводить отдых в бассейне. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, опасно ли глотать из него воду. Об этом сообщил NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что бактерии в подобной воде не выживают. Однако часто за бассейновом не ухаживают в должной степени. Некоторые посетители заходят в воду, не принимая душ, или же испражняются во время купания. Из-за этого риск подхватить инфекцию повышается.

При этом сама вода для здоровья является безопасной, рассказал Болибок.

«Сами по себе реагенты для обеззараживания в той концентрации, в которой они в воде находятся, безопасны. Даже если человек достаточно много этой воды проглотит и даже выпьет, ничего особенного с ним не будет, если не нарушен регламент обращения с аквапарком», — отметил медик.