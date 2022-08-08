Иммунолог Болибок рассказал, как повысить иммунитет к осени

Осенью более высокий иммунитет будет у тех россиян, кто успел хорошо отдохнуть за лето и избавиться от стресса. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам врача, мнение, что «все болезни от стресса», появилось не просто так.

«В это есть доля правды, потому что повышенный уровень гормонов стресса подавляет иммунитет и приводит к развитию хронических заболеваний. Когда мы отдыхаем, то физический стресс исчезает и уровень гормонов стресса падает. Снижение уровня гормонов стресса улучшает иммунитет», — объяснил врач.

Кроме того, выше иммунитет будет у тех, кто за лето не сталкивался с простудами или кишечными и другими инфекциями.

"Если этого удалось избежать, то иммунная система будет в хорошем состоянии, поскольку не потратила силы на борьбу с этими проблемами», — заключил Владимир Болибок.