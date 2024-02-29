Здоровье 29 февраля 2024, 12:19 Иммунолог Болибок рассказал, что многие люди всю жизнь не догадываются о своем редком заболевании

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Международный день редких (орфанных) заболеваний каждый год отмечают в последний день февраля, однако человек может всю жизнь не знать о имеющейся у него генетической аномалии. Об этом RT рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он объяснил, что многие люди не догадываются о наличии у низ редких аутоиммунных заболеваний. Потому что часть из них не имеет специфических симптомов. В частности, иногда они просто проявляются более частой заболеваемостью.

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«У меня была пациентка с наследственным дефектом иммунной системы (избирательный дефицит иммуноглобулина A [IgA]). Прожила благополучно всю жизнь, но в возрасте 67 лет заболела пневмококковой пневмонией, и все никак не выздоравливала», — рассказал врач.

И только после консультации иммунолога женщина узнала о редком заболевании.

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