Здоровье 10 января 2024, 17:58 Иммунолог Болибок предупредил о серьезном всплеске инфекций в ближайшее время

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В ближайшее время можно ждать серьезного всплеска инфекций, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на радио «КП».

Он объяснил, что в первые дни нового года заболеваемость немного снизилась. Это обусловлено тем, что дети ушли на каникулы. Однако с их возвращением в школы и детсады можно ждать нового всплеска.

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«Школьники вернутся в классы, малыши в детсады. А дети — самые активные разносчики респираторных инфекций, потому что близко общаются друг с другом — играют, учатся», — отметил иммунолог.

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