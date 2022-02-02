Иммунолог Болибок отметил значительное сокращение инкубационного периода «омикрона»

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Тульской службе новостей о сокращении инкубационного периода штамма коронавируса «омикрон» до одних суток.

«Можно заразиться, а на следующий день уже заболеть — появляется температура и другие симптомы. Это закономерный итог повышения контагиозности вируса — „омикрон“ не только от человека к человеку быстро передается, но и внутри организма от клетки к клетке стремительно перескакивает», — обратил внимание врач.

По его словам, это приводит к тому, что в течение первых суток небольшие порции вируса размножаются и распространяются на большое количество клеток организма. Бывают случаи, когда признаки заболевания могут проявиться раньше.