Здоровье 13 июня 2023, 18:28 Иммунолог Болибок: минеральная вода восполнит потерю жидкости в организме

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В летний сезон из-за высоких температур человек теряет много жидкости. О том, как восстановить баланс, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT.

По словам специалиста, избежать перегревания в жару можно благодаря употреблению минеральной воды и соков с содержанием различной соли. Также восполнить потерю жидкости в организме помогут напитки с молочной сывороткой.

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Врач посоветовал не есть плотную пищу в жару и в случае перегревания прикладывать лед к коленным и локтевым складкам.