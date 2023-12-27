27 декабря 2023, 14:03
Иммунолог Болибок: круглогодичная заболеваемость коронавирусом в России может держаться на высоких цифрах
Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России может держаться на высоких цифрах круглый год.
По его словам, рост начался в конце сентября, а период спада пока не наступил.
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«Рост заболеваемости начался с конца сентября, почти 2,5 месяца, даже три месяца у нас все время был рост, и на спад эта волна непонятно когда пойдет», — сказал специалист.
Ранее в Минздраве сообщили, что подъем заболеваемости коронавирусом в России носит сезонный характер.
Коронавирус в России и в мире
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