Здоровье 27 декабря 2023, 14:03 Иммунолог Болибок: круглогодичная заболеваемость коронавирусом в России может держаться на высоких цифрах

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Врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России может держаться на высоких цифрах круглый год.

По его словам, рост начался в конце сентября, а период спада пока не наступил.

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«Рост заболеваемости начался с конца сентября, почти 2,5 месяца, даже три месяца у нас все время был рост, и на спад эта волна непонятно когда пойдет», — сказал специалист.

Ранее в Минздраве сообщили, что подъем заболеваемости коронавирусом в России носит сезонный характер.