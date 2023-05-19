19 мая 2023, 10:39
Иммунолог Болибок: бобовые продукты могут усилить любую аллергическую реакцию
Употребление сои, гороха и фасоли способно усилить любые аллергические реакции. Об этом сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радиостанцииSputnik.
По словам специалиста, в бобовых продуктах содержится большое количество гистамина, который усиливает воспаление. Кроме того, патологические реакции у людей с аллергией на пыльцу могут возникнуть при употреблении фруктов и ягод.
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Иммунолог отметил, что растительные белки могут превратить поллиноз в перекрестную аллергию.
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