Здоровье 08 июня 2023, 15:37 Иммунолог Болибок: аллергию у человека вызывает не тополиный пух, а переносимая им пыльца

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Тополиный пух не вызывает аллергию у людей, раздражающие воздействия на дыхательные пути оказывает переносимая им пыльца. Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, незаметные волоски в волокнах пуха также раздражают слизистую глаз и могут глубоко попадать в бронхи, вызывая астму.

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Врач отметил, что маленькие частицы ветром поднимаются в воздух и переносятся на большие расстояния.