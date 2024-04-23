Здоровье 23 апреля 2024, 12:47 Иммунолог Бессмертный: в России разрабатывают вакцину для лечения аллергии на собак и кошек

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Российские ученые ведут работы по созданию вакцины для лечения аллергии на пушистых питомцев. В данный момент средство проходит испытания. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Врач напомнил, что гипоаллергенных кошек и собак не бывает. Даже породы без шерсти способны доставить неудобство пациенту, так как реакция идет именно на слюну.

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Людям с соответствующим диагнозом специалист посоветовал обратить внимание на хладнокровных животных: черепах, хамелеонов и других рептилий.